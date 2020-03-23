Великобритании грозит рецессия из-за вспышки коронавируса

Закрытие предприятий и магазинов из-за вспышки коронавируса приведет к рецессии в Великобритании в этом году, прогнозирует KPMG.

По оценкам KPMG, экономика Великобритании в 2020 году сократится на 2,6%, если правительству удастся преодолеть кризис в ближайшие недели.

Однако затяжная вспышка COVID-19 может привести к более серьезному падению ВВП — на 5,4%.

Оба сценария предполагают, что экономика страны восстановится ко второй половине 2021 года, при условии, что принятые меры общественного здравоохранения остановят рост числа случаев заболевания.

Пандемия коронавируса окажет "очень существенное негативное влияние на мировую экономику и экономические показатели Великобритании в этом году и, возможно, в следующем", предупредила главный экономист KPMG в Великобритании Яэль Селфин.

"Пока мы не узнаем, как и когда закончится вспышка COVID-19, масштабы негативного экономического воздействия будет трудно определить количественно, — отметила она. — Однако сейчас почти наверняка можно сказать, что Великобритания движется к своему первому значительному спаду более чем за десять лет".

На прошлой неделе Банк Англии снизил процентные ставки до рекордно низкого уровня 0,1%, стремясь ограничить экономические последствия пандемии. Кроме того, регулятор увеличил объем программы количественного смягчения до 645 миллиардов фунтов стерлингов.