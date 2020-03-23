Рубль упал к доллару и евро в начале торгов

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской Бирже. Рубль упал по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 80,5-81,5 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 81 руб. — это на 1,07 руб. выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 87 руб., повысившись на 1,6 руб. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины увеличилась на 1,3 руб. до 83,7 руб.

Нефть марки Brent дешевеет в понедельник на фоне глобальных мер по сдерживанию вспышки коронавируса, которые резко сократили деловую активность и ударили по спросу на топливо.

К 10:01 мск стоимость майских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures снизилась на 2,8% и составила $26,23 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в мае на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) повысилась на 0,9% до $22,84 за баррель.