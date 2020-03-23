Алина Загитова: в столь непростой период не забывайте про спорт

Олимпийская чемпионка, российская фигуристка Алина Загитова призвала не забывать о спорте, а также опубликовала видео, на котором показала, как тренироваться в домашних условиях.

"В столь непростой период не забывайте про спорт, – написала Загитова в Instagram. – Тренироваться можно и нужно, не выходя из дома… Будьте здоровы", – подытожила спортсменка.

Ранее стало известно, что Загитова выступит в образе Эсмеральды из мюзикла "Нотр-Дам де Пари".

Напомним, вспышку пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. На сегодняшний день вирус распространился на 192 страны и территории. Заболевших при этом уже порядка 338 тысяч человек, из которых 14,6 тысячи скончались.