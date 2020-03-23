Нурмагомедов – Фергюсон. Место чемпионского боя пока не определено

Меньше месяца остается до официально объявленной даты проведения турнира по смешанные единоборствам UFC 249, центральным боем которого станет чемпионский поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Место встречи пока не определено.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее бой был отменен в штате Нью-Йорк, затем в разработку была взята Калифорния, но и этот регион США из-за пандемии коронавируса не сможет принять состязания. Глава американской лиги UFC Дэйна Уайт пытается сохранить лицо и не объявил об окончательно отмене турнира и боя.

Тем временем в интернета постоянно идут вбросы о месте возможной встречи российского чемпионат и американского претендента. Назывались столица ОАЭ Дубай, еще ряд арабских и африканских стран, а также Россия. Но официально информации до сих пор нет.

Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил изданию РБК, что лига работает над поиском лучшего места для организации поединка: "У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать".