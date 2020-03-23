23 марта 202009:59

Нурмагомедов – Фергюсон. Место чемпионского боя пока не определено

AP Images

Меньше месяца остается до официально объявленной даты проведения турнира по смешанные единоборствам UFC 249, центральным боем которого станет чемпионский поединок россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона. Место встречи пока не определено.

Как уже сообщали Вести.Ru, ранее бой был отменен в штате Нью-Йорк, затем в разработку была взята Калифорния, но и этот регион США из-за пандемии коронавируса не сможет принять состязания. Глава американской лиги UFC Дэйна Уайт пытается сохранить лицо и не объявил об окончательно отмене турнира и боя.

Тем временем в интернета постоянно идут вбросы о месте возможной встречи российского чемпионат и американского претендента. Назывались столица ОАЭ Дубай, еще ряд арабских и африканских стран, а также Россия. Но официально информации до сих пор нет.

Менеджер Нурмагомедова Ризван Магомедов сообщил изданию РБК, что лига работает над поиском лучшего места для организации поединка: "У нас сейчас четыре-пять стран в разработке, какие именно, пока не могу сказать. Мы следим за обстановкой, она каждый день меняется, и что-то сложно сейчас прогнозировать".

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