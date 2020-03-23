Смех и 7 тысяч шагов в день уберегут от вирусных болезней, считают врачи

Медицинский проект "Прогулки с врачом" уже полюбился приморцам. И на этот раз владивостокские врачи решили дать свой ответ коронопанике. Смех и 7 тысяч шагов в день смогут уберечь от вирусных болезней.

Коронавирус не является препятствием для отказа от проулки с врачом, поэтому физкультчас по выходным не отменяется. Необходимо только соблюдать меры предосторожности — зарядка в небольших группах, дистанция не меньше метра друг от друга.

Упражнения и хохот продлевают жизнь, утверждают врачи клинико-диагностического центра. Гелотологией — наукой о смехе доказано, что качественный хохот — это не только фейсбилдинг, и тренировка пресса, но и сильный выброс эндорфинов, главное лекарство от негатива.

Медицинский психолог Константин Ветцель, отмечает: "Сколько за день ты смеешься? Ты учишься управлять фокусом внимания, обращаешь внимание на улыбающихся людей. Ты перестаешь бояться, жаловаться, что тебе сказали что-то страшное. В итоге. ты начинаешь думать по-другому".

Методы профилактики простудных заболеваний, передает ГТРК "Владивосток", это — повышение иммунитета, движение и дыхание. Есть здоровую пищу, если на карантине, и не есть много сладкого, радоваться и, по возможности, смеяться. И тогда, уверены медики, коронапаника уступит место разумной заботе о здоровье.

Отметим, С 20 по 22 марта в Приморье из КНР поступило более 90 тонны фруктов и ягод. Эти объемы превышают показатели 2019 года. Всю ввозимую на территорию края продукцию тщательно проверяют.

Кроме того, для профилактики коронавируса в Приморском крае принято решение приостановить работу бассейнов и ряда учреждений культуры. А в спортивных залах ограничить число людей до 50 человек.