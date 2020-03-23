В России начнут отслеживать больных коронавирусом при помощи сотовой связи

В течение нескольких дней Минкомсвязь должна будет создать систему для отслеживания возможных контактов граждан, инфицированных коронавирусом. Такое поручение дал ведомству премьер Михаил Мишустин.

Об этом говорится в опубликованном в понедельник на сайте правительства тексте поручений по итогам прошедшего 20 марта заседания президиума Координационного совета при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции:

Минкомсвязи России организовать создание системы отслеживания граждан, находящихся в контакте с больными новой коронавирусной инфекцией, на основании сведений сотовых операторов о геолокации сотового телефона конкретного лица, предусмотрев возможность оповещения граждан о факте контакта с лицом, больным новой коронавирусной инфекцией, путём рассылки соответствующих сообщений в целях информирования их о необходимости самоизоляции, а также направление данной информации в оперативные штабы субъектов Российской Федерации. Срок — до 27 марта 2020 года

На прошлой неделе стало известно, что подобную систему запустили в Израиле. Правительство одобрило экстренные меры, разрешив силовым структурам и спецслужбам мониторить в реальном времени данные со смартфонов тех, кто уже заражен или мог заразиться коронавирусом. Система позволяет проконтролировать местоположение граждан, которые обязаны соблюдать карантин, и оповещать по СМС тех, кто случайно оказался с ними рядом. Использовать данные о местоположении со смартфонов для анализа распространения эпидемии планируют и в США.