Мишустин поручил пресекать необоснованные увольнения и невыплату зарплаты под предлогом коронавируса

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду и ФНС усилить контроль за обращениями граждан по конфликтным ситуациям на рынке труда, в том числе прямо или косвенно связанных с мерами по борьбе с распространением коронавируса в России.

В случае установления фактов невыплаты (несвоевременной выплаты) заработной платы или увольнения работника необходимо проводить внеплановые проверки соответствующих работодателей, отмечено в постановлении правительства.

Минтруд и ФНС обязаны еженедельно отслеживать и докладывать правительству положение дел с невыплатой заработной платы.

Минтруд обязан представить предложения по недопущению необоснованных увольнений сотрудников из-за мер борьбы с коронавирусом и помочь привлечь нерадивых работодателей к ответственности.