В Москве камеры начнут штрафовать за телефонные разговоры

Камеры, распознающие говорящих по телефону водителей, сейчас проходят испытания и сертификацию. Пока нет речи об их массовом применении, но в Москве их могут установить в тестовом режиме, рассказал "Коммерсанту" замначальника ГИБДД России Александр Быков.

"Сначала производителю нужно пройти испытания и получить сертификаты, подтверждающие, что программное обеспечение и заложенный в нем алгоритм способны корректно такие случаи фиксировать и отбраковывать ложные срабатывания. Свои замечания на этот счет мы уже высказали. Если вся документация будет получена, комплекс можно будет применять в тестовом режиме", - сообщил Быков.

По данным издания, речь идет о новом приборе корпорации "Строй Инвест Проект" (создатель камер "Стрелка", "Стрелка плюс", "Блокпост Стрелка", "Стрелка 360"), а штрафы, как ожидается, будут присылать автовладельцам по почте. А технология на базе нейросетей научилась точно определять, держит ли водитель телефон у уха, уточнили источники издания.

С 2001 года в России нельзя пользоваться телефоном за рулем без гарнитуры hands-free, а с 2013 года за это предусмотрен штраф в 1500 рублей. В 2019 году за это оштрафованы более 84 тысяч водителей.