"Неужели мы так похожи?" Слуцкая опровергла родство с наставником "Рубина"

Прославленная российская фигуристка, двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая развеяла слухи о своем родстве с главным тренером казанского "Рубина" Леонидом Слуцким.

"Мне часто приходят сообщения о том, что я родственница с футбольным тренером Леонидом Слуцким. Некоторые люди даже находят "неопровержимые" признаки родства, – написала Слуцкая в Instagram. – Я очень уважаю Леонида Викторовича и ценю его заслуги, но он всего лишь на семь лет меня старше. И не является мне ни отцом, ни сватом, ни братом".

Также фигуристка поинтересовалась у своих подписчиков: "Неужели мы так похожи с Леонидом?" На что получила множество вот таких ответов: "Я думала, что папа и дочка", "А я думал, что он ваш муж".

Ранее наставник "Рубина" и нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба обменялись колкостями в Instagram.

Напомним, в субботу, 14 марта, "Рубин" одержал первую победу в официальных матчах под руководством Слуцкого. Казанцы с 23 очками занимают 14-е место в турнирной таблице чемпионата России.