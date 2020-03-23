Россия ограничит экспорт продовольствия, товаров первой необходимости и лекарств

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минсельхозу, Минпромторгу, Федеральной таможенной службе (ФТС) и Минздраву подготовить к 25 марта предложения об ограничении экспорта продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарств.

ФТС, Федеральная налоговая служба (ФНС) и Россздравнадзор обязаны с 23 марта ежедневно отслеживать экспорт, импорт и внутренний спрос на указанные товары и предоставлять доклад в Минпромторг, Минсельхоз и Минздрав.

Перечисленные министерства обязаны раз в неделю формулировать предложения об ограничении экспорта этих товаров.

Губернаторы обязаны утвердить списки системообразующих предприятий, имеющих региональное значение и оказывающих существенное влияние на занятость населения и социальную стабильность в регионах.

Минэкономразвития (МЭР) обязано подготовить меры по поддержке экономики, в том числе в области импортозамещения и поддержки малого и среднего бизнеса за счет оптимизации национального проекта "Международная кооперация и экспорт".

МЭР и Банк России разработают меры по субсидированию банкам процентов по кредитам малым и средним предприятиям и отсрочке выплат по основному долгу.