На строящейся ГЭС в Карелии прорвало дамбу

В Карелии вышедшая из берегов вода размыла дамбу и затопила строящиеся Белопорожские гидроэлектростанции, отводящий канал и башенный кран. По некоторым данным, пострадало и оборудование самого дорогого из возводимых объектов ФЦП развития республики. Рабочие сняли последствия ЧП на видео.

Инцидент, как сообщает "Столица на Онего", произошел утром 22 марта, хотя дамбу начало подмывать еще две недели назад. В результате вода из реки Кемь прорвала 30-метровый участок в районе ГЭС №2 на левом берегу, оставив после себя промоину в 10 метров шириной.

Рабочие утверждают, что грязь с глиной залили дорогостоящее оборудование ГЭС, однако гендиректор занимающейся возведением объекта компании "КСМ" Николай Макаров настаивает на том, что генераторы и турбины не повреждены, хотя и признает, что ситуация крайне серьезная. Он предположил, что намеченные на 6 апреля пробные испытания турбин будут отложены.

Строительство Белопорожской ГЭС, включающей две гидроэлектростанции малой мощности, стартовало в 2016 году, в строй она должна была вступить к 1 июля 2020 года. Общая сумма инвестиций составляет 11,8 миллиарда рублей, а суммарная мощность ГЭС — почти 50 МВт.