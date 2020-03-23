Украинский министр здравоохранения сравнил 65-летних с трупами

Украинский министр здравоохранения Илья Емец сравнил людей старше 65 лет с трупами. Такое заявление он сделал в интервью порталу 112.ua.

Ранее на заседании профильного комитета в Верховной раде он сказал, что из-за коронавируса "умрут все пенсионеры", если руководство страны не примет радикальных мер. В частности, он предложил ввести на Украине чрезвычайное положение.

"Между прочим, этот вирус детей не поражает, а сейчас умрут все пенсионеры", – сказал глава минздрава. После этого ему пришлось извиниться и объяснить свое высказывание.

"Хочу отдельно объяснить тезис об особой уязвимости к инфицированию людей пожилого возраста. Согласно мировой тенденции и медицинским исследованиям, у них едва ли не самый высокий риск заражения и дальнейших летальных исходов, – пояснил Емец. – Именно поэтому Министерство охраны здоровья Украины уделяет особое внимание этой категории населения".

Также министр призвал бизнес подключиться к закупке медицинского оборудования и лекарств.

"Я все время говорю: подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупов", – сказал Емец.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предупредил сограждан о надвигающемся голоде и разорении предприятий из-за коронавируса COVID-19. По его словам, большинство украинцев могут продержаться без работы только месяц, "может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью".