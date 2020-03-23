Якутский водитель избил свою жену и бросился с ножом на прохожего. Видео

В Якутске прохожий, увидев, как в припаркованной машине происходит драка между мужчиной и женщиной, вмешался и едва не попал под нож.

Агрессивный водитель прокричал, что это семейное дело, поскольку в автомобиле сидит его жена. "Ты сиди в машине, сейчас тебе плохо будет", — приказал он женщине, а сам вышел, достал нож и бросился на прохожего, который благоразумно отошел на безопасное расстояние. Затем взбешенный мужчина вернулся в автомобиль и уехал.

Пресс-служба МВД по республике Саха прокомментировало инцидент изданию Sakhapress и сообщило, что такой инцидент действительно произошел, водитель был задержан, и в настоящее время по факту происшествия проводится проверка.