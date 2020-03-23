23 марта 202010:49

Вести.net: виртуальный спорт заменяет реальный

Виртуальный спорт пришел на помощь реальному. Хотелось бы верить временно. Как минимум два популярнейших вида спорта: автогонки и футбол экспериментируют с игровыми трансляциями, на которых собирают у экранов по нескольку сотен тысяч зрителей. Дело в том, что почти во всех странах отменены крупные спортивные мероприятия. В итоге и спортсмены и фанаты оказались заперты дома без возможности заниматься своим делом или поддерживать любимых звезд. Сразу несколько команд разных спортивных лиг и "Формулы 1" и американских гонок Nascar и испанской Примера решили развлечь фанатов в онлайн.

Пожалуй, один из самых впечатляющих результатов у "Формулы-1". Из-за карантина отменилась стартовая гонка сезона, "Гран-при Австралии", но, чтобы день не прошел зря, сразу две команды организовали виртуальное Гран-при Австралии. В каждой оказалось по одному пилоту из настоящей формулы. В одной - Макс Ферстаппен, выступающий за Red Bull, во второй, McLaren - Ландо Норрис, и если Норрису в основном компанию составили разные киберспортсмены, "ютьюберы" и в общем народ не слишком подходящий под описание профессиональных гонщиков, то Ферстаппен как раз состязался с другими пилотами из разных чемпионатов, из того же Nascar и из чемпионата мира по ралли.

В итоге трансляция с участием Ферстаппена на YouTube набрала больше полумиллиона просмотров, с участием Норриса - больше 200 000. Любопытно, что виртуальные заезды оба реальных пилота формулы не выиграли. Один пришел седьмым, другой восьмым. Однако сами гонщики считают, что в случае в автогонками виртуальный спорт в каком-то смысле все же коррелирует с настоящим, в том смысле, что тут многое зависит от умения игрока в реальной жизни. Тут и приближенные к реальности контроллеры, руль, педали, рычаг коробки передач и реалистичная физика поведения болида на трассе. С тем же футболом, где в реальности важнее физподготовка и владение телом, а в симуляторе из контроллера пара кнопок - все сложнее.

Но в отсутствии реальных соревнований и онлайн-футбол тоже собирает неплохую аудиторию. 60 000 человек в прямом эфире смотрели за матчем двух игроков противоборствующих испанских клубов: Борхе Иглесиас из "Реал Бетис" и Серхио Регилон из "Севилья". Они сразились вместо реального матча, назначенного на эту дату. Небольшой клуб из четвертого британского дивизиона и вовсе решил объявить собственный онлайн-чемпионат. И набирает игроков со всего мира. А в общем кто во что горазд, и теперь все ждут вмешательства настоящих спортивных федераций.

"Яндекс" запустил необычный арт-проект. Открыл виртуальную галерею нейросетевого искусства. Компания выложила на сайт 4 000 картин, по 1 000 в категории город, природа, люди и настроение. Каждое произведение создавала нейросеть, обученная на реальных картинах, а отбирала уже друга нейросеть: машина-художник и машина-куратор. Все названия картин начинаются со слова нейро. Нейронебоскребы или нейрожкх, но главное каждый пользователь может забрать себе оригинал одной картины. Это значит, что он скачает ее себе в высоком разрешении, а всем остальным останется копия в уменьшенном формате с пометкой в чей частной коллекции находится шедевр. И за выходные все 4 000 картин уже разобрали. Например, Павел Кушелев стал владельцем одного такого произведения. Но "Яндекс" обещает еще 4 000 картин добавить уже в эту среду.

Текст: Вести.Hi-tech

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