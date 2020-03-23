В Калуге в разгар пандемии коронавируса главврач облбольницы улетел в Таиланд

Во время заседания правительства Калужской области врио губернатора Владислав Шапша выслушал доклад о ситуации с профилактикой в регионе коронавируса и поинтересовался, все ли руководители больниц на своих рабочих местах.

Выяснилось, что в нынешней непростой ситуации в отпуск в Таиланд улетел главный врач Калужской областной больницы Владимир Кондюков. В Россию он вернется только 26 марта и после этого будет должен 2 недели находиться на домашнем карантине.

Услышав это, глава региона отметил, что в текущей ситуации на этого человека возложили "слишком большую ответственность", и ему "надо подобрать работу, которая предусматривает меньший уровень ответственности", сообщает "АиФ Калуга".

Шапша также распорядился разобраться, кто дал главврачу областной больницы разрешение на выезд и отметил, что этот поступок нельзя оставить без решения: все руководители больниц в нынешней ситуации должны оставаться на рабочих местах.

Ранее сообщалось, что инфекционист Ставрополья Ирина Санникова в начале марта тайно выезжала в Испанию, а по возвращении не стала самоизолироваться.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в феврале обратилась ко всем россиянам с просьбой максимально сократить предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны, с аналогичным призывом обратился к согражданам и МИД.

Однако далеко не все услышали эти предостережения, и теперь российские дипломаты вынуждены спасать туристов, застрявших на зарубежных курортах из-за пандемии коронавируса.



По последним данным, в России зафиксировано 438 случаев заражения COVID-19, в мире же число количество заболевших достигло 376 тысяч.

На совещании вице-премьерами глава правительства РФ Михаил Мишустин отметил, что в нашей стране ситуация развивается не так остро благодаря принимаемым мерам, включая ряд ограничений и самоизоляцию.