На президентских выборах в Абхазии победил Аслан Бжания

На президентских выборах в Абхазии одержал победу оппозиционер Аслан Бжания. По предварительным данным, политик набрал 56,5 процента голосов.

Выборы президента Абхазии прошли в воскресенье. В них участвовали три кандидата — лидер оппозиции Бжания, экс-министр внутренних дел Леонид Дзапшба и бывший министр экономики Ардзинба. Всего в выборах приняло участие 71,56 процента избирателей.

Председатель абхазского ЦИК Тамаз Гогия заявил, что нарушений, которые могли бы повлиять на ход голосования, не было зафиксировано, передает ТАСС. В соответствии с законом о выборах инаугурация избранного президента должна пройти через 30 дней.