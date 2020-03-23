"Он ускоряется": в Геленджике водитель умер за рулем и угодил в ДТП. Видео

В Сети появились кадры из Геленджика, где в субботу, 21 марта, произошел инцидент с летальным исходом.

Автор видео заметил, что водитель автомобиля Toyota странно ведет себя на дороге, и последовал за ним. Иномарка совершала непредсказуемые маневры, периодически выезжая на полосу встречного движения и создавая аварийные ситуации.

В конечном итоге машина столкнулась с бордюром и врезалась в разделительное ограждение, после чего остановилась.

Как сообщают местные СМИ, водителю легкового автомобиля стало плохо за рулем, и он скончался прямо во время движения.