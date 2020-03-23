Турция сократила закупки газа у "Газпрома"

Поставки российского газа в Турцию сократились в феврале, заявил начальник управления структурирования контрактов и ценообразования "Газпром экспорта" Сергей Комлев в журнале "Газпром".

Спрос на газ в Турции вырос в январе из-за холодной зимы, однако в феврале поставки российского газа в страну начали снижаться.

По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), экспорт газа "Газпрома" в Турцию вырос в январе на 12% до 2,09 млрд куб. м (в январе 2019 г. — 1,87 млрд куб. м). В феврале 2019 г. в Турцию поставлено 1,239 млрд куб. м российского газа (по данным Турции — 1,215 млрд куб. м). Сведения за февраль пока не вышли.

По данным Минэнерго Турции, потребление газа в стране выросло в январе до рекордных 6,7 млрд куб. м (более 200 млн куб. м в сутки).

Между тем поставки газа из Азербайджана в Турцию растут.

В 2017 г. Турция получила из России 29 млрд куб. м газа, в 2018 г. — 24 млрд куб. м, в 2019 г. — 15,5 млрд куб. м (самый низкий показатель с 2004 г.). Турция занимает третье место в списке крупнейших импортеров российского газа, уступая Германии и Италии.