Последствия коронавируса обойдутся Германии в 255-729 миллиардов евро в 2020 году

Экономика Германии, крупнейшая в Европе, может потерять в 2020 году от 255 миллиардов до 729 миллиардов евро из-за вспышки коронавируса COVID-19, сообщил экономический институт Ifo.

Потери, вызванные коронавирусом, вероятно, превысят известные потери от экономических кризисов или стихийных бедствий в Германии за последние десятилетия, заявил президент Ifo Клеменс Фюст.

"В зависимости от сценария экономика сократится на 7,2-20,6 процентных пункта. Это эквивалентно потерям от 255 до 729 миллиардов евро", — добавил он.

Если из-за мер по борьбе с коронавирусом экономика будет частично остановлена в течение двух месяцев, это обойдется Германии в 255-495 миллиардов евро. После трех месяцев частичного закрытия затраты достигнут 354-729 миллиардов евро, отметил Фюст.

По словам вице-председателя Европейского центрального банка Луиса де Гиндоса, последствия вспышки коронавируса приведут к рецессии в Европе, хотя во втором полугодии экономика региона должна вернуться к росту.