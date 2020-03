Футболист сборной Нигерии погиб в автомобильной аварии

Два нигерийских футболиста и их приятель попали в аварию на автомобильном шоссе, соединяющем города Энугу и Лагос. Игрок национальной сборной и клуба "Рейнджерс Интернешнл" Ифеани Джордж погиб в результате ДПТ, его товарищи пострадали, но остались в живых.

Джордж, которому исполнилось 26 лет, его одноклубник из молодежной команды "Рейнджерс" Эммануэль Огбу и Этека Габриэл, друг Ифеани, отправились из Энугу, где базируется клуб, в столицу, сообщает Евроспорт.Ru. По дороге автомобиль на большой скорости попал в аварию и перевернулся, в результате чего один из пассажиров погиб.

Чемпионат Нигерии приостановлен из-за пандемии коронавируса, и футболисты с разрешения руководства команды отправились к своим родным. Из-за чего произошла авария, пока неясно. Но информацию о смерти игрока подтвердил официальный Twitter нигерийской сборной.

We are shocked to hear of the sad passing of striker Ifeanyi George and Emmanuel Ogbu players of @rangersint . Both players were involved in a fatal auto crash earlier on Sunday. Our prayers and thoughts are with their families and Rangers’ Mgt. May their souls Rest In Peace. pic.twitter.com/LvJWra4fZt