Массовый побег из ИВС в Туве сняли на видео

Следователи передали в суд уголовное дело в отношении двоих рецидивистов, которые в апреле минувшего года устроили массовый побег задержанных и осужденных из изолятора временного содержания в Туве. СКР обнародовал запись с камеры наблюдения.

Побег был совершен около 11 часов утра 14 апреля из ИВС в селе Кызыл-Мажалык Барун-Хемчикского района. Осужденный на семь лет за разбой 32-летний мужчина попросил дежурного сопроводить его в камеру хранения, однако в коридор вышел и его сокамерник. Ни о каком конвоировании и речи не шло — на дежурстве был стажер, который, как видно на кадрах, позволил второму заключенному идти у себя за спиной.

Такая вольность обернулась тем, что в камере хранения на сотрудника ИВС набросились и придушили так, что он потерял сознание. Забрав у него ключи, 32-летний злоумышленник бросился открывать камеры, тогда как его подельник остался рядом с конвоиром и, как только тот открыл глаза, нанес ему несколько ударов ножом по лицу и телу, а затем ударил ногой по голове. Мешкать он не стал, устремившись за ворота, за ним последовали еще восемь человек.

Спустя полтора дня шестерых беглецов задержали, поиски остальных затянулись, так что последнего подозреваемого поймали только 5 мая.

Теперь в дополнение к полученным срокам двоим организаторам побега грозит "прибавка" вплоть до четырех лет в колонии.

Ранее сообщалось о том, что на начальника пункта полиции в Туве завели уголовное дело по статье "Халатность".