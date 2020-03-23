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Конфликт в Сирии 13 минут назад

23 марта 202012:19

Российские и турецкие военные провели второе патрулирование трассы в Идлибе

Вооруженные силы России и Турции провели второе патрулирование стратегической трассы М4 в сирийской Идлибе. Уточняется, что ради безопасности, маршрут был сокращен.

Как сообщает телеканал "Россия 24", турецкие военные пообещали ликвидировать террористические группировки, которые мешают проходу колонны по транспортной артерии.

Напомним, совместное патрулирование возобновилось после встречи Владимира Путина и Реджепа Эрдогана в Москве. Лидеры двух стран договорились о прекращении огня в зоне деэскалации Идлиб и начале совместного патрулирования трассы М4.

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