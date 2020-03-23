Прообраз COVID-19 мог быть создан в США еще пять лет назад. Информация по этому поводу все активнее распространяется в интернете. Ссылка идет на исследование ученых из Университета Северной Каролины.

Специалисты рекомендуют не делать скоропалительных выводов. Тем не менее, история с американским исследованием вызывает много вопросов. Научная работа была опубликована в журнале Nature в ноябре 2015 года. Ее авторы — 15 исследователей, большая часть из них работала в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Они экспериментировали с созданием гибрида коронавируса летучей мыши, обитающей в Китае.

Ученые скрестили поверхностный белок SHC-014 с вирусом SARS, который взяли из легких летучих мышей. В результате получился химерный вирус-мутант, который оказался способен развиваться в клетках человеческого тела. Исследователи пришли к выводу, что коронавирусы летучих мышей, способные непосредственно заражать людей, могут встречаться чаще, чем считалось ранее. Примечательно то, откуда ученые брали образцы клеток.

SARS природного происхождения, а также адаптированного к мышам вируса SARS и химерного вируса культивировали на клетках, полученных из медицинского исследовательского института инфекционных болезней армии США, выращенных в модифицированной среде. Человеческие легкие для культур были закуплены в рамках одобренных Советом по институциональному обзору протоколов Университета Северной Каролины в Чапел–Хилле.

Любопытно, что исследование проходило на фоне объявленного в США в 2014 году моратория на эксперименты с вирусами. Но поскольку начались опыты еще до запрета, их, в индивидуальном порядке, разрешили завершить. Уже на момент публикации результатов исследование вызвало немало вопросов у коллег — в первую очередь как раз из-за их повышенной опасности.

"Исследователи создали новый вирус, который отлично растет в клетках человека. Но если этот вирус вырвется наружу, никто не сможет предсказать траекторию его развития", — говорит вирусолог Института Пастера (Париж) Саймон Уэйн-Хобсон.

Еще одна важная деталь — в 2017 году мораторий на финансирование подобных исследований был отменен. Ученые из Университета Северной Каролины считали, что действуют во благо. Они предупредили о грозящей миру смертельной опасности — возможности появления нового, еще более губительного вируса. А предупрежден — значит, вооружен. Тем не менее, к появлению СOVID-19 человечество оказалось не готово. В журнале Nature призывают не возлагать ответственность за происходящее на американских вирусологов.

"Нам известно, что эта история используется в качестве основы для непроверенных теорий о создании нового коронавируса, вызывающего COVID-19. Нет никаких доказательств того, что это правда. Ученые считают, что животное является наиболее вероятным источником коронавируса.

Российские ученые, с которыми нам удалось обсудить работу Университета Северной Каролины, также склонны видеть в появлении СOVID-19 именно сейчас, элемент случайности.

"Эти находки являются подтверждением того, что в природе это происходит. И просто вопрос столкновения случайно образовавшегося у летучей мыши варианта коронавируса, у которого есть рецептор для человека, и самого человека, это вопрос времени был. Вот это совпало в 2020 году", — считает вирусолог, ведущий научный сотрудник НИИ фундаментальной и клинической иммунологии СО РАМН Александр Чепурнов.

То, что коронавирусы летучих мышей способны изменяться и адаптироваться к новым условиям, подтверждали и более ранние вспышки. Например, в 2016-2017 годах коронавирус SADS убил сотни тысяч свиней в провинции Гуандун в Китае. Исследователи тогда подтвердили происхождение инфекции от подковоносых летучих мышей. Человеку тот вариант вируса, к счастью, не передавался.