Противовоздушный "Панцирь" расстрелял наземную бронетехнику

На Северном флоте России прошли учения подразделений ПВО по уничтожению наземных целей. На острове Котельный экипажи зенитных ракетно-артиллерийских комплексов "Панцирь-С1" расстреливали из 30-миллиметровых пушек цели, имитирующие бронетехнику противника.

Мишени расставили на расстоянии 3 километров от позиций ЗРПК. Все цели были уничтожены, добавляет агентство ТАСС.

Как утверждают разработчики, "Панцирь-С1" действительно применяется для стрельбы по пехоте и бронетехнике. Причем не только из пушки, но и зенитные ракеты наводятся на боевые машину. Уничтожить танк или тяжелую БМП, эти боеприпасы, конечно, не способны, зато могут повредить или вывести.

"Панцирь-С1" – система ПВО ближнего радиуса действия, которая предназначена для перехвата, в первую очередь, беспилотников, крылатых ракет и вертолетов. Ракетное вооружение способно сбить цель на расстоянии до 20 километров, а эффективная дальность огня из 30-миллиметровых пушек – 4 километра.