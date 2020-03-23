Песков: рекомендация оставаться дома из-за коронавируса на Путина не распространяется

Рекомендации о самоизоляции, данные властями людям старше 65 лет из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19, не распространяются на президента РФ.

"Работа президента, конечно же, осуществляется вне тех критериев, которые указаны в ограничивающих и рекомендательных документах", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В то же время представитель Кремля отметил, что проведение каких-то массовых мероприятий с участием главы государства сейчас не планируется, так как это было бы неразумно.

Что касается рабочих встреч и поездок, то Песков рассказал, что к участникам мероприятий обращаются с просьбой сдать тесты. Например, так делалось перед поездкой Путина в Крым.

"Думаю, мы будем этой практике следовать и дальше", — пояснил пресс-секретарь президента.

Ранее мэр Москвы рекомендовал пожилым людям старше 65 лет, а также больным с хроническими заболеваниями с 26 марта по 14 апреля соблюдать домашний режим или уехать на дачу. Для компенсации расходов, которые могут возникнуть в связи с самоизоляцией из-за коронавируса, столичные власти выплатят разовую материальную помощь в размере 4 тысяч рублей.