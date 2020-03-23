Птенцы стерхов из Окского заповедника готовятся к перелету на Ямал

Птенцы стерхов, которые находятся в Окском биосферном заповеднике, готовятся к перелету на Ямал. Эта территория является местом обитания редких видов журавлей. Всего к миграции готовятся семь птенцов.

Сотрудники заповедника дали возможность окрепнуть птенцам, передает ГТРК "Ока". Тогда журавли смогут самостоятельно преодолеть длинный путь. Пока к ним не пускают ни журналистов, ни посетителей, чтобы не пугать и не создавать лишний стресс. В настоящий момент маленькие журавли практически готовы к миграции.

Птенцам прикрепляют передатчики, таким образом можно будет отслеживать их путь. Однако не всегда, согласно передающим устройствам, журавли держат направление на Сибирь. Порой краснокнижные птицы разлетаются по разным частям света.