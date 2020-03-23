Кремль: Россия помогает Италии бескорыстно

Россия помогает Италии бороться с коронавирусом совершенно бескорыстно, заверил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва не надеется на то, что Рим после этого поспособствует отмене антироссийских санкций.

"Здесь, конечно, не может быть и речи о каких-то условиях или расчетах, или надеждах", – цитирует Пескова "Интерфакс".

"Италия действительно нуждается в более масштабной помощи, и то, что делает РФ, – это посильная для российской страны помощь", – сказал пресс-секретарь президента. По его словам, абсурдно было бы говорить о надеждах России на то, что Италия впоследствии заблокирует решение о продлении санкций.

Песков отметил, что Кремль выступает за расширение международного сотрудничества в борьбе с пандемией.

"На примере Италии президент РФ показал, что он этому измерению придает очень большое значение. Потому что такую пандемию ни одна страна фактически не может победить и справиться с ней в одиночку, здесь необходимо сложение усилий и оказание взаимопомощи", – сказал пресс-секретарь президента, добавив, что в ситуации пандемии все страны оказались "в одной лодке".

На вопрос о том, не получала ли Москва запроса о помощи в борьбе с вирусом от Парижа, Песков ответил отрицательно.

"Пока мне не известно о каких-либо официальных обращениях от наших французских друзей", – отметил он.

Италия стала лидером в Европе по числу заразившихся коронавирусом COVID-19. Ранее там приземлились девять российских самолетов с медицинскими материалами и оборудование. Прилетели в Италию и российские вирусологи, а также другие специалисты. Министр иностранных дел страны Луиджи Ди Майо поблагодарил Москву за эту поддержку.