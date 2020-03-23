В список системообразующих компаний России хотят включить McDonald’s и Burger King

Правительство России планирует увеличить в 3 раза количество системообразующих компаний страны, сообщило издание "Ведомости".

Правительственная комиссия по экономической политике под председательством вице-премьера Андрея Белоусова утвердила перечень из трехсот организаций.

Власти намерены начать стресс-тесты системообразующих организаций на текущей неделе.

Ранее в список входили 200 крупнейших компаний и банков, большинство из них – с государственным участием. В списке были и крупнейшие продовольствнные и аптечные торговые сети - X5, "Аптечная сеть 36,6", "Ригла".

Прибыль этих организаций обеспечивает более 70% совокупного национального дохода России, а численность занятых превышает 20% от общего количества занятых в экономике страны.

Сейчас в список включены почти все авиакомпании, аэропорты, продовольственные и непродовольственные торговые сети, сети общепита — "ВкусВилл", "Ашан", "Леруа Мерлен", IKEA, McDonald’s, Burger King, "М.Видео", "Спортмастер" и другие.

Увеличено и количество строийкомпаний: в списке появились "Автобан" и "Мостотрест".

Эти организации теперь будут под постоянным контролем властей. Правительство РФ постоянно контролирует ситуацию предприятий и банков из списка и при необходимости предоставит необходимую помощь.