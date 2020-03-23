Средство против стресса. К футболистам "Ливерпуля" приставили психолога

Ситуация вокруг футбольного сезона, который повсеместно прерван из-за пандемии коронавируса, очень тревожит и владельцев команд, и тренеров, и игроков. Английский "Ливерпуль" на фоне стресса среди своих футболистов организовал для них постоянные консультации психолога.

Игроки лучшего клуба Европы, который в прошлом сезоне выиграл Лигу чемпионов и которому осталось выиграть два матча в национальном чемпионате, чтобы гарантировать победу в английской премьер-лиге, получают советы по борьбе с тревожностью.

"Решение руководства премьер-лиги и направление развития вируса находятся вне нашего контроля, — цитирует британская Daily Mail презентацию клубного психолога для игроков "красных". – Все, что мы можем контролировать – это наше поведение и наши действия по обеспечению безопасности наиболее уязвимых, минимизации риска заражения".

Футболистам рекомендуют строго соблюдать правила карантина, но также для борьбы со стрессовыми ситуациями "дышать животом" с акцентом на использование диафрагмы.