Наталья Селезнева припомнила, как из-за нее Агния Барто звонила Сталину

В "Судьбе человека" – очаровательная спутница Шурика по легендарным фильмам Гайдая, обворожительная пани Катарина из "Кабачка "13 стульев", сыгравшая огромное количество звездных ролей актриса Наталья Селезнева.

В беседе с Борисом Корчевниковым Наталья Игоревна вспоминает, как еще девочкой ее приметили на улице в центре Москвы ассистенты режиссера и пригласили на сцену Театра Советской армии. Так уже в 6 лет Наташа сыграла в спектакле "30 сребреников".

Там юную актрису приметила сама Агния Барто и лично выбрала ее на роль в фильме "Алеша Птицын вырабатывает характер", хотя на нее уже была утверждена уже другая девочка.

Знаменитая поэтесса, однако, настояла на том, чтобы снималась именно Селезнева. Причем, прямо при Наталье звонила для этого самому Сталину.

Судьбоносной стала и встреча Селезневой с режиссером Владимиром Андреевым. Когда они познакомились, Наталья была уже известной актрисой. Ее не остановил штамп в паспорте и то, что у знаменитого режиссера до нее были два брака – это была любовь с первого взгляда. И, как оказалось, на всю жизнь.

Как-то позже она скажет: "Я презираю и ненавижу хищниц, которые уводят мужей из семьи". И добавит: "По себе знаю, что они за это дорого заплатят".

Все трудности пара преодолела и в этом году отмечает золотую свадьбу. Хотя, вспоминает Наталья Селезнева, был даже случай, когда она затушила сигарету о руку мужа, кокетничавшего с другой актрисой.

На съемках какого фильма познакомились Селезнева с Андреевым? Какую роль в их судьбе сыграл Георгий Гаранян?

На какую провокацию пошел Леонид Гайдай, чтобы заставить актрису раздеться до нижнего белья на пробах роли Лидочки к фильму "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", и сколько сосисок ей тогда пришлось съесть на съемках?

Почему она так и не подружилась с Шуриком – актером Александром Демьяненко, и в чем секрет семейного счастья Селезневой и Андреева?

В гостях у Бориса Корчевникова в "Судьбе человека" – обожаемая актриса нескольких поколений Наталья Селезнева.