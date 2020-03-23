СК задержал высокопоставленных полицейских, воровавших деньги у подчиненных

Следственный комитет отчитался о задержании членов преступной группы, состоящей из сотрудников полиции, об этом в понедельник, 23 марта, сообщила пресс-служба регионального управления ведомства по Курганской области.

Нечистые на руку правоохранители попали в поле зрения регионального управления ФСБ России и коллег из управления собственной безопасности МВД. Было установлено, что в период с 2012 по февраль 2020 года мошенники воровали бюджетные средства, выделяемые для выплат полицейским.

Злоумышленники "систематически изготавливали фиктивные платежные ведомости, в которые вносили заведомо ложные сведения о размерах начисленных денежного довольствия, премий и иных установленных законом выплат сотрудникам", — рассказали в СК РФ.

После этого документы подписывались у руководства, а полученные деньги не доходили до тех, кому они были предназначены, или выплачивались лишь частично.

Реализация этой противозаконной схемы могла принести "прибыль" около 27 миллионов рублей.

По версии следствия, организатором группы является действующий заместитель начальника УМВД России по Курганской области, ранее являвшийся начальником межмуниципального отдела полиции "Шадринский". В настоящее время он задержан, как и офицер, сменивший его на должности в Шадринске, после того, как подозреваемый ушел на повышение в 2017 году.

Кроме того, задержан главный бухгалтер Шадринского отдела полиции и два его подчиненных.

По факту преступной деятельности возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере". Подобное преступление карается лишением свободы на срок до десяти лет и крупным штрафом.