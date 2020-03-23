"СБЕР Решения" запустили бесплатную "горячую линию" для организации "удаленки"

Компания "СБЕР Решения", входящая в экосистему Сбербанка, запустила бесплатную Всероссийскую "горячую линию" по вопросам организации удаленной работы в компаниях.

Спрос на эту услугу вырос из-за угрозы распространения коронавируса. Заболевание сотрудников может привести к сложностям в компаниях, приостановке их работы.

Поэтому для предотвращения такой ситуации лучше вводить удаленную работу, если есть такая возможность.

Эксперты "СБЕР Решения" дают советы по технологическим, кадровым, юридическим, и организационно-коммуникациями вопросам.

"СБЕР Решения" (ранее – "Интеркомп") – пионер и лидер на рынке аутсорсинга бизнес-процессов в России и СНГ.