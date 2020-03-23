Москвичам старше 65 лет предписан домашний режим

Строгий домашний режим в ближайшие три недели придется соблюдать москвичам старше 65 лет. С соответствующим обращением выступил Сергей Собянин. Он подчеркнул: шаг вынужденный. В столице высокая концентрация населения, сюда сходятся транспортные потоки, и при этом высокий процент людей пожилого возраста, которые подвергаются риску.

В столице к этому моменту подтвержден еще 71 новый случай заражения коронавирусом COVID-19. Всего в городе — 262 заболевших.

Мэр призвал горожан старшего поколения ограничить контакты с другими людьми, не посещать общественные места, по возможности уехать на дачу. С доставкой продуктов и лекарств им помогут соцработники. Для этого необходимо позвонить по телефону горячей линии — 8 (495) 870-45-09.

"С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим", — сообщил Сергей Собянин.

Исключения будут действовать только для руководителей и сотрудников, чье нахождение на работе необходимо для предприятий. Для компенсации дополнительных расходов, которые могут возникнуть в связи с режимом самоизоляции, москвичи старше 65 лет и хронически больные люди получат материальную помощь в размере 4 тысяч рублей. Половина будет выплачена авансом, а еще две тысячи — после окончания домашнего режима при условии его ответственного соблюдения.

C аналогичным обращением сегодня выступил и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Жители Московской области старшего поколения также получат компенсации в размере 3 тысяч рублей.