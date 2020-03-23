Информация о нарушителях карантина будет передаваться в правоохранительные органы

По последним данным, в Крыму под наблюдением врачей остаются 754 человека, из них 38 — в стационаре. В Севастополе — 164 человека, из них 151 приехали из-за рубежа. Госпитализированы 19. Как уточняет служба информации "Вести – Севастополь", в Крыму зарегистрирован один случай заболевания коронавирусной инфекцией. Это мужчина, прилетевший из Франции, а затем въехавший на полуостров с Украины.

С сегодняшнего дня введены меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина теми, кто вернулся из-за границы. Нарушителей режима самоизоляции ждет серьезное наказание, вплоть до уголовной ответственности. В МВД уже заработал алгоритм, позволяющий наблюдать за изолированными дома людьми.

К сожалению, до сих пор не все граждане проявляют сознательность и, въехав на территорию Крыма, не сообщают о себе и регионе, из которого приехали. Сотрудникам Роспотребнадзора приходится разыскивать нарушителей, в том числе при помощи соцсетей. Информация о всех гражданах, указавших недостоверную информацию, передается в правоохранительные органы.

Сейчас для приема граждан к открытию готовятся два обсерватора на базе санаториев, один в Феодосии, другой — в Керчи. Еще один подобный объект появится в Симферополе. Комплекс в Керчи готов разместить 70 коек. Об этом рассказали на заседании оперативного штаба по противодействию коронавирусу.

В инфекционной больнице города для размещения тяжелых больных подготовлено шесть реанимационных коек. К концу недели их число увеличится — оборудуют еще 37, рассказал вице-губернатор города Александр Кулагин. Кстати, во всех государственных медучреждениях временно прекращено проведение профосмотров и диспансеризации. Теперь власти полуострова обратились с подобной просьбой к частным клиникам.

В Севастополе работает единая линия по вопросам, связанным с короновирусом. На нее будут поступать звонки с горздрава и номера 112. Уже подготовлены операторы — двадцать человек в две смены ответят на все вопросы. Как сообщил глава департамента здравоохранения Севастополя, в городе есть 65 стационарных аппаратов ИВЛ, пять мобильных, 116 пульсоксиметров — аппаратов для установления уровня содержания кислорода в крови. Защитных масок хватает, и закупки продолжатся.

Как сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании, во всех поездах усилены меры дизенфекции.