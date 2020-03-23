Российские дипломаты призвали НАТО отказаться от учений во время Дня Победы

Россия обратилась к европейским странам с просьбой отказаться от всех активных учений во время празднования Дня Победы, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Дипломат обратил внимание, что в такие сложные времена, когда в мире пандемия коронавируса COVID-19, особенно важно поддерживать международное сотрудничество, в том числе, и военные контакты. Однако НАТО приняло глупое решение и разорвало отношения с Россией.

Ранее Североатлантический альянс решил прекратить все ближайшие учения, среди которых и маневры Defender-2020, пишет агентство ТАСС. Они обещали стать крупнейшими со времен холодной войны.

Соединенные Штаты Америки уже отменили крупнейшие учения в Африке, а также совместные маневры с Израилем. Норвегия отказалась от традиционных Cold Response.