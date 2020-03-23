Заложники терминалов: в столичных аэропортах ждут рейсов домой сотни граждан Таджикистана и Узбекистана

Сотни пассажиров столичных аэропортов почти неделю вынуждены жить в зоне вылета. Это граждане Таджикистана и Узбекистана, которые приезжали в Москву на заработки и теперь не могут вернуться на родину. Авиасообщение между странами прекращено из-за коронавируса COVID-19. Посольства обещают организовать людям чартерные рейсы, но эвакуация затягивается.

Их не расселяют по отелям, не организуют горячее питание, даже деньги за билеты не возвращают. Три сотни граждан Таджикистана и Узбекистана почти неделю живут в аэропорту Внуково.

- Вот, сегодня 4-й день, хлебушек кушаем.

В зоне вылета в аэропорту Внуково из тележек сделали стеллажи для вещей. Ими огорожена своеобразная зона. Люди не могут дождаться вылета на родину уже несколько дней. Спать приходится на полу на тонких ковриках.

С 18 марта Россия закрыла границы для иностранцев. Регулярные рейсы отменили. Те, кто был здесь на заработках, поспешили вернуться, но вышло это не у всех. Такая картина сейчас в Домодедове, Жуковском и Внукове. Наши авиакомпании в Душанбе и Ташкент больше не летают.

- "ЮТэйр" говорит: в течение двух месяцев мы вернем деньги. Мы же не сможем ждать два месяца здесь — в аэропорту жить невозможно!

Вывозить пассажиров на родину должны авиакомпании их стран чартерными рейсами. Но самолетов на всех не хватает.

- Пока мест, говорят, не хватает. Людей много, из разных городов, разных республик возят.

Билеты взлетели в цене в несколько раз. Началась неразбериха. Непонятно, кто должен лететь в первую очередь.

- Кого-то посадили вместо меня, взяли деньги, потому что, ребята говорят, что они говорили — 28 тысяч. То есть, продают билеты, а у кого есть билеты, того не сажают. И я с дочкой тут мотыляюсь!

Еду привозят волонтеры — воду и лепешки. Чтобы было, на чем спать, застрявшим дали коврики. Пока это вся помощь.

- Все на нас смотрят, и нам как бы и стыдно, и некрасиво. Мы позвонили в посольство, нам сказали: подождите, в течение нескольких дней предоставят нам чартерный рейс и нас отправят домой, в нашу страну.

Но сколько времени уйдет на то, чтобы вывезти всех желающих, пока не известно.