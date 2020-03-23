Отец Хабиба: бой против Фергюсона может пройти в России

Отец российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов не исключил, что бой его сына с американцем Тони Фергюсоном может пройти в России.

"А почему нет, если при закрытых дверях? У нас есть города, где можно провести такой бой, – приводит слова Нурмагомедова-старшего "Спорт-Экспресс". – Много кто готов принять этот бой. И, конечно, в России пока меньше всего людей болеют коронавирусом – среди больших держав"

Бой, запланированный на 18 апреля, изначально должен был пройти в Нью-Йорке, но в городе объявили о запрете массовых мероприятий из-за распространения коронавируса COVID-19. Тогда глава UFC Дэйна Уайт решил перенести поединок в Неваду, но и там появился запрет проведение спортивных соревнований.

Стоит отметить, что Хабиб и Тони могли встретиться еще в декабре 2015 года. Однако тогда бой сорвался из-за травмы россиянина. Позже были предприняты еще три попытки организовать бой. Все они потерпели неудачу.

Напомним, на счету россиянина 28 побед в 28 поединках, а у американца 25 побед в 28 боях в смешанных единоборствах. В последнем бою Нурмагомедов взял верх над Дастином Порье, а Фергюсон оказался сильнее Дональда Серроне.