В России разработаны "скоростные" тесты на коронавирус

Федеральное медико-биологическое агентство сегодня представило тесты для диагностики коронавируса. По словам руководителя ведомства Вероники Скворцовой, они отличаются высокой чувствительностью и могут дать результат уже через 90 минут.

Подведомственный Минздраву России Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью на этой неделе начнет серийное производство новой тест-системы, передает телеканал "Россия 24".

Создание тест-системы было запущено по поручению министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко 31 января 2020 года. После испытаний 6 марта тест-систему зарегистрировал Росздравнадзор.