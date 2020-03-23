Коронавирус в Нижнем Новгороде: все случаи – завозные

На прямую связь программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" вышел заместитель губернатора Нижегородской области по соцполитике Давид Мелик-Гусейнов. Он рассказал, что всего в области зарегистрировано семь случаев заболевания коронавирусом.

"И все заболевшие приехали из разных стран: Италии, Франции, Германии и др. Всех, кто вернулся из-за границы, мы контролируем. Аппаратов ИВЛ в области достаточно, но мы еще закупаем дополнительные", — пояснил он.

Кроме того, нижегородский чиновник рассказал, что идет активная работы по информации населения: "Через радио и телевидение, через прессу и соцсети мы призываем соблюдать карантин. Пытаемся убедить граждан соблюдать простое правило: приехал из-за рубежа — останься дома. Не подвергай риску других!".

В прошедшие выходные лабораторные исследования подтвердили наличие коронавируса у четырех жителей Нижегородской области. Таким образом, количество зараженных достигло семи человек.

Первый случай заражения был лабораторно подтвержден 6 марта у девушки, которая вернулась из Милана. 17 марта она была выписана из больницы с полным выздоровлением. В настоящее время шестеро находятся под наблюдением врачей в инфекционной больнице, их состояние оценивается как удовлетворительное, осложнений нет.