Из Новороссийска в Молдову пытались вывезти технику военного назначения

Груз с двигателями для боевых вертолетов остановили на таможне в Новороссийске. Военную технику пытались вывезти под видом оборудования для гражданской авиации. Банду, незаконно экспортирующую товары двойного назначения, выявили таможенники совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

На Новороссийскую таможню поступила декларация о вывозе из России в Республику Молдова двух авиадвигателей. Оборудование по документам проходило, как бывшие в эксплуатации двигатели гражданских вертолетов Ка-32. Но в ходе досмотра обнаружилось, что модификация у двигателей другая.

При проведении более детальной проверки выяснилось, что двигатели от военных вертолетов Ми-8 и Ка-27. Они числятся на вооружении министерства обороны РФ, и подходят к военной технике.

Новороссийская таможня по данному факту возбудила уголовное дело по статье контрабанда материалов и оборудования, которые могут использоваться в производстве военной техники. Наказание предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет, сообщили ГТРК "Кубань" в пресс-службе Новороссийской таможни.