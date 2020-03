Официально: этап Формулы-1 в Азербайджане перенесен на неопределенный срок

Этап чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1" в азербайджанском Баку из-за распространения коронавируса COVID-19 перенесен на неопределенный срок, об этом сообщает пресс-служба "королевских гонок".

Гран-при Азербайджана, который в нынешнем сезоне должен был пройти лишь четвертый раз в истории, был запланирован на 5-7 июня. Новая дата проведения гонки не называется.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY