Бюджетное финансирование проекта сохранения лесов в России сократят на 33%

Бюджетное финансирование проекта сохранения лесов в России сократят в 2020 г. почти на 33%, заявил замглавы Рослесхоза Михаил Клинов. На эти цели выделят 6,6 млрд руб.

В 2019 г. на проект "Сохранение лесов" выделили более 9,6 млрд руб.

Между тем планы по лесовосстановлению остаются без изменений — свыше 1,1 млн га.

На лесовосстановление могут направить 2,4 млрд руб., на закупку лесопожарной техники и оборудования — 3,2 млрд руб., на закупку лесохозяйственной техники и оборудования — 650 млн руб., на создание запаса лесных семян — 41 млн руб., на проведение инвентаризации фонда лесовосстановления — более 317 млн руб., заключил замглавы Рослесхоза.

По данным Счетной палаты (СП), срок давности 85% сведений по лесоустройству превышает десять лет. Это значит, что о состоянии лесного фонда на площади 974 млн га нет достоверных сведений, подчеркивает СП.