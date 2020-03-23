На Сахалине спасли нерпу, на которую охотилась стая собак. Видео

Сотрудники МЧС выручили нерпу, попавшую в затруднительную ситуацию на Сахалине. Спасательную операцию снял на видео очевидец.

Как рассказали в пресс-службе регионального управления ведомства, 20 марта инспекторы ГИМС, патрулировавшие побережье залива Мордвинова получили информацию о том, что на озере Тунайча обнаружена нерпа.

К моменту их прибытия представительница семейства тюленевых уже находилась в окружении стаи собак, явно намеревавшихся пообедать визитером. Их пришлось отгонять с помощью сигнальных средств, имевшихся у спасателей.

"После этого встал вопрос о доставке зверька к морю. Примечательно, что до ближайшей открытой воды было четыре километра семьсот метров. И на пути ни одной полыньи мы не заметили. Остается загадкой, зачем нерпа проделала столь долгий путь посуху", — поведал один из сотрудников МЧС.

В итоге нерпу завернули в чехол от снегохода и с комфортом доставили к чистой воде на буксире в санях. Инспектор ГИМС ехал рядом с ней и следил за тем, чтобы она не поранилась

Млекопитающее благополучно выпустили в естественную среду обитания.