Корабли НАТО объявились в Черном море

Постоянная группировка кораблей НАТО SNMG-2 вошла в Черное море. Отряд состоит из трех фрегатов: канадского HMCS Fredericton, итальянского Virginio Fasan и турецкого TCG Salihreis. Позднее к ним присоединится румынский фрегат Regina Marina, сообщат агентство "Интерфакс".

Уточняется, что корабельная группировка будет заниматься наблюдением, а также проведет учения с флотами стран-партнеров Североатлантического альянса.

Это уже не первый визит отряда SNMG-2 в Черное море. Летом 2019 года он принимал участие в совместных маневрах Украины и НАТО Sea Breeze.

Также в конце февраля в регион пришел и американский эсминец USS Ross. Российские моряки тогда сообщили, что взяли корабль под наблюдение.