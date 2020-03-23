После поездки в Испанию на инфекциониста Ставрополья завели уголовное дело

В Ставропольском крае следователи возбудили уголовное дело в отношении профессора кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медуниверситета и главного внештатного специалиста по инфекционным болезням краевого Минздрава Ирину Санникову.

Дело возбуждено по статьям "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей".

Ранее сообщалось, что она в начале марта, когда в мире и в том числе в Европе уже наблюдалось массовое распространение нового коронавируса COVID-19, ездила в Испанию, была в Мадриде, а когда вернулась в Россию, не стала соблюдать положенный 2-недельный карантин.

Все это время она вела обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала иные учреждения и ведомства, а спустя несколько дней (17 марта) в связи с ухудшением самочувствия была госпитализирована в больницу, отмечается в сообщении краевого управления СК РФ.

В медучреждении у главного инфекциониста Ставрополья диагностировали COVID-19.

При этом, отмечается в сообщении ведомства, ненадлежащим образом контролировали осуществление дополнительных мероприятий по недопущению завоза и распространения COVID-19 ответственные должностные лица

исполнительных органов государственной власти Ставрополья и Роспотребнадзора.

В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также лица, подлежащие привлечению к ответственности в качестве обвиняемых.

Ранее сообщалось о том, что врио главы Калужской области сообщили о том, что в отпуск в Таиланд уехал главврач областной областной больницы.

С 23 марта введены меры по ужесточению ответственности за нарушение карантина людьми, вернувшимися из-за границы. Сообщалось, что нарушителей режима самоизоляции ждет наказание вплоть до уголовной ответственности.