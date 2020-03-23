АСИ предложило законодательно признать коронавирус форс-мажором

"Агентство стратегических инициатив" (АСИ) предложило законодательно признать коронавирус обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажором) для предприятий малого и среднего бизнеса (МСП) и ряда отраслей, включая транспорт, машиностроение, туристический и гостиничный бизнес, общественное питание.

Такое предложение содержится в письме главы АСИ Светланы Чупшевой на имя первого вице-премьера Андрея Белоусова, сообщает "Российская газета". Признание коронавируса форс-мажором позволит бизнесу обосновать невозможность исполнения своих обязательств.

Ст. 401 Гражданского кодекса гласит, что только обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) могут снять ответственность с предпринимателя, поясняет АСИ.

АСИ предложило меры поддержки МСП и отраслей, оказавшихся в особенно сложном положении. Речь идет о налоговых каникулах до 1 июля, моратории на начисление и уплату арендных платежей до 1 сентября, амнистии по штрафам (налоговым и административным), начисленным в 2020 г., запрете на наложение новых штрафов до 1 сентября.

АСИ предложило повысить порог применения упрощенной системы налогообложения (УСН, ставка налога 6%) до 800 млн руб. в год (оборот). Агентство считает полезной ставку налога на уровне 15% для предприятия с оборотом до 2 млрд руб. в год.

Ставку НДС для предприятий общественного питания, гостеприимства и пищевой промышленности предложено снизить до 10%.

АСИ предложило ввести полный мораторий (до конца 2020 г.) на проведение выездных госпроверок и приостановить проведение начатых выездных проверок.