На Сахалине предотвратили нападение студентов на учебное заведение

На Сахалине предотвратили массовое убийство в учебном заведении, которое готовили двое студентов. У подозреваемых при обыске обнаружили обрез охотничьего ружья, патроны и самодельные взрывные устройства. Центр общественных связей ФСБ обнародовал кадры следственных действий.

Учащимся 2002 и 2003 годов рождения инкриминируют публичные призывы к осуществлению террористической деятельности. По версии следователей, они причастны к пропаганде в соцсетях терроризма, массовых убийств и суицида. На кадрах виден допрос подростков, однако их слов не слышно.

Изъятые дневники, как отметили в спецслужбе, говорят о том, что подозреваемые планировали вооруженное нападение на учебное заведение. С этой целью они приобрели обрез охотничьего ружья, патроны и взрывчатое вещество, из которого сделали несколько самодельных взрывных устройств,

Злоумышленникам по итогам экспертизы оружия могут быть предъявлены дополнительные обвинения.

25 февраля ФСБ сообщила о задержании 14 и 15-летних подростков в Саратове по подозрению в подготовке нападения на школу.