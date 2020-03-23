В Башкирии менеджер банка получила 3,5 года за хищение 22 миллионов рублей

В Башкирии вынесли приговор экс-менеджеру "Сбербанка". Женщина обиняется в хищении почти 22 миллионов рублей у клиентов. Об этом сообщает ГТРК "Башкортостан" со ссылкой на республиканскую прокуратуру.

Суд установил, что в период с 2009 по 2019 год подсудимая под предлогом покупки акций и ценных бумаг на выгодных условиях просила знакомых перевести ей денежные суммы. В итоге на клиентов банка оформлялся кредит, затем они отдавали мошеннице свои средства, якобы, для последующей передачи в долг бизнесменам под высокие проценты.

Всеми перечисленными деньгами 43-летняя женщина распоряжалась по собственному усмотрению. Так, она в общей сложности собрала с 24 человек около 21,7 миллиона рублей. Свою вину подсудимая полностью признала. Суд вынес ей наказание в виде лишения свободны в колонии общего режима на срок 3,5 года.