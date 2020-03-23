В Ленобласти на домашнем карантине погибла девушка

В Ленинградской области на домашнем карантине в результате несчастного случая погибла восемнадцатилетняя девушка. Причиной случившегося стала утечка газа.

Инцидент произошел в коттедже деревни Аро в ночь на 22 марта. Девушка находилась на карантине по месту жительству, поскольку накануне прибыла из Италии, сообщает РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Мать пострадавшей услышала ее крик о помощи. Женщина забежала в комнату и увидела задыхающуюся дочь. Была вызвана скорая помощь, но девушка скончалась еще до прибытия медиков от удушья.

Как сообщает "Комсомольская правда", врачи смогли помочь отцу погибшей — мужчина также пострадал от утечки газа. Его поместили на амбулаторное лечение.

По данным Следственного комитета Ленинградской области, погибшей девушке было семнадцать лет. В настоящее время по факту случившегося проводится доследственная проверка.