Аналитики подсчитали, каких иномарок больше всего в России

Эксперты оценивали весь российский парк автомобилей на 1 января 2020 года, выделяя модели иностранного происхождения. В итоге из всего парка иномарок в 28,2 млн штук эти десять моделей заняли 22%.

Первое место по популярности в это году заняла Kia Rio, которых на регистрации в России имеется почти 843 000 штук, подсчитал "Автостат". На втором месте - вечно маячащий рядом с Rio седан Hyundai Solaris - его по России насчитали в количестве 798 000 машин.

В тройку лидеров попал Ford Focus с результатом 750,8 тыс. штук. Четвертое место осталось за Toyota Corolla (708,5 тыс. единиц) и Renault Logan (707,7 тысяч седанов).

В десятку лидеров еще вошли внедорожник Chevrolet Niva (637,3 тыс. штук), седаны Volkswagen Polo (519,5 тыс. машин) и Toyota Camry (456,5 тыс. штук), кроссовер Toyota RAV4 (424,7 тыс. штук) и некогда "народная иномарка" Daewoo Nexia (421,7 тыс. штук).